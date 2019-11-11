اطلاق الدورة الثانية من برنامج «قدراتي» الإرشادي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أخيراً الدورة الثانية من برنامج «قدراتي» الإرشادي، وذلك استمراراً لجهودها المتواصلة في تأهيل الكوادر البشرية الشابة وصقل مهاراتها ودعم قدراتها القيادية.

ويستمر البرنامج حتى 12 ديسمبر المقبل بواقع خمسة أيام شهرياً، ويشارك فيه 20 متدرباً، ويهدف «قدراتي» إلى تحفيز المتدربين على اكتشاف إمكاناتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم في رحلة حياتهم المهنية.

ويرتكز برنامج «قدراتي» على الإرشاد كنشاط للتعلم والتطوير يتمحور على المتعلم ويستخدم أساليب طرح الأسئلة لتحسين الأداء والإنجاز وتحديد الأهداف، خاصة في مجال تنمية المهارات القيادية، هذا الأسلوب في التعلم الفردي تم استخدامه لعدة قرون، وتطور إلى أن أصبح أكثر احترافية بفضل المبادئ التوجيهية والمعايير التي وضعتها اتحادات وجمعيات الإرشاد العالمية. وقد اعتمد على هذا النوع من البرامج الإرشادية الكثير من المشاهير مثل أوبرا وينفري وستيف جوبز.

وتركز الدورة الثانية من البرنامج، التي تقدمها المدربة المتخصصة في مجال التطوير آمال سعد، على دعم إمكانات المشاركين في المجالات التي يحددونها.