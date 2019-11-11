بلدية أبوظبي تعرّف بالنظام الجديد لقيد المهندسين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيس ورشة حول نظام قيد المهندسين الجديد، استهدفت المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، لعرض نظام قيد المهندسين الجديد على المهندسين العاملين في القطاع الخاص وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية وتوعيتهم بأنظمة وتعليمات نظام قيد المهندسين الجديد.

وأوضحت الورشة، التي تقام للشركاء الاستراتيجيين في القطاعات المرتبطة بالبناء والإنشاء بصفة دورية، أن نظام القيد الجديد يهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة العادلة بين العاملين في المهن الهندسية من أفراد ومنشآت، وحماية حقوق وأعمال جميع الأطراف المعنية من متعاملين وعاملين بمجال المهن الهندسية، والتأكد من كفاءة المهندسين، ورفع وبناء المهارات والقدرات المهنية للمهندسين.