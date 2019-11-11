حملة للتصدّي لجرائم السرقة من المركبات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة توعوية للتصدي لجرائم السرقة من المركبات، حيث دشن العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، بحضور عدد من ضباط إدارة الإعلام والعلاقات العامة، الفيديو التوعوي الخاصة بحملة «كيف نحافظ على مركباتنا من سرقة محتوياتها»، والذي سيتم نشره عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للقيادة، لتغطي جميع مناطق إمارة رأس الخيمة.

وأوضح العميد منخس، أن هذه الحملة التي أطلقتها شرطة رأس الخيمة، تأتي ضمن الحملات التوعوية الأمنية العديدة التي تطلقها بشكل ربع سنوي، وتتناول من خلالها الظواهر الأمنية المقلقة، والجرائم المختلفة التي تهم المجتمع، مما ينعكس إيجابياً على زيادة نسبة شعور المجتمع بالأمن والأمان، ويحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.