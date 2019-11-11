شرطة دبي تختتم دورة الاستجابة الأولى للحالات الفورية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، تخريج دورة الاستجابة الأولى للحالات الفورية، التي تم تنظيمها في المدينة التدريبية في الروية لعدد من مرتب القيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام عمليات شرطة عجمان، والعميد خبير خليل عبيد البشري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ، والعقيد محمد حمدان دلموك، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والعقيد مصبح سعيد الغفلي، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، والمقدم هشام السويدي، مدير إدارة أمن المتفجرات، والمقدم حمد محمد إسماعيل، مدير إدارة أمن المنشآت، وعدد من الضباط من كلا الجانبين، والمشاركين في الدورة.

وقال اللواء الغيثي إن القيادة العليا في شرطة دبي برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة كل الحرص على دعم سبل التعاون وتبادل الخبرات بين كافة القطاعات الأمنية والشرطية على مستوى الدولة لتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في بلد الخير والمحبة والتسامح، ومن هذا المنطلق تم تنظيم دورة الاستجابة الأولى للحالات الفورية لعدد من مرتب شرطة عجمان، تلقوا خلالها العديد من المهارات التي تؤهل رجل الأمن ليكون قادراً على التعامل مع الأحداث الفورية التي تواجهه حتى وصول الجهات المختصة.

من جانبه، شكر العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عمليات الشرطة في عجمان القيادة العامة لشرطة دبي، على تعاونها المثمر والبناء في تعزيز التعاون مع القيادات الشرطية على مستوى الدولة، وحرصها على نقل المعرفة والخبرة التي تمتلكها، كما توجه بالشكر إلى الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ على تنظيم الدورة بهذا المستوى العالي الذي يدعو للفخر والاعتزاز ويعزز الثقة لدى رجل الأمن. وفي الختام قام اللواء الغيثي يرافقه المطروشي بتوزيع الشهادات على الخريجين.