متابعة إجراءات العمل بمركز شرطة الجرف الشامل في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

زار اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان مركز شرطة الجرف الشامل ومركز الدعم الاجتماعي، يرافقه العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام وفق المعايير المعتمدة، للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وتعزيـزاً لعملية إدارة المـوارد والدعـم.

وكان في استقباله المقدم محمد مبارك الغفلي رئيس مركز شرطة الجرف الشامل، والنقيب وفاء خليل مدير مركز الدعم الاجتماعي، وعدد من الضباط وصف الضباط وموظفي المركز.

وبدأ القائد العام لشرطة عجمان جولته بتفقد مكاتب الاستقبال وخدمة المتعاملين في مركز شرطة الجرف، مشيداً بتميز تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية لكل القاطنين في اختصاص المركز والتي تشمل منطقة الجرف السكنية والجرف الصناعية، كما تفقد مركز الدعم الاجتماعي واطلع على مكاتب استقبال الحالات والقضايا الواردة إلى المركز، وأثنى على جهود العاملين في استقبال وحل القضايا المجتمعية، بما يعزز رضاهم.

وفي ذات السياق قدمت النقيب وفاء خليل مديرة مركز الدعم الاجتماعي عرضاً لإنجازات المركز وعدد القضايا التي تم التعامل معها خلال عام 2019، ودور المركز في حملات التوعية التي ينفذها، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع للحد من العنف الأسري والظواهر السلبية.

وفي نهاية الجولة عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي اجتماعاً مع ضباط مركز شرطة الجرف الشامل ومركز الدعم الاجتماعي، وأشاد بتطبيق معايير التفتيش السنوي.