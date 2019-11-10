توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق تكون ركامية ممطرة أحيانا خاصة شرقا وغربا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للأتربة.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 – 35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب.

والخليج العربي: متوسط الى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثاني عند الساعة 00:56 و الجزر الأول عند الساعة 18:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:21.

وبحر عمان: متوسط الموج يضطرب خلال نشاط السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 21:44 و الجزر الأول عند الساعة 15:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 29 18 80 35 دبي 29 20 75 40 الشارقة 29 17 80 40 عجمان 28 20 70 45 أم القيوين 28 16 75 45 رأس الخيمة 27 17 85 50 الفجيرة 27 20 80 55 العين 29 21 60 35 ليوا 30 20 75 25 الرويس 29 20 80 35 السلع 30 22 75 30 دلما 30 24 80 50 طنب الكبرى 29 23 80 45 طنب الصغرى 29 23 80 45 أبو موسى 29 23 80 45