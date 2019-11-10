التربية: للمدارس صلاحية صرف الطلبة خلال تقلب الجو

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

صرف عدد قليل من المدارس الخاصة بدبي الطلبة في وقت مبكر قبل الموعد المحدد للانصراف بسبب هطول الأمطار وما نتج عنها من تجمعات للمياه داخل المدارس وخوفا من تسببها في ازدحام على الطرقات في فترة ما بعد الظهر تعيق تأخر الطلاب، أما باق المدارس سواء من الخاصة أو الحكومية أكدت التزامها بفترة الدوام كاملا.

وأكدت إدارات المدارس حرصها الكامل على إتمام الدوام الدراسي بشكل كامل بحسب المواعيد المحددة للحضور والانصراف ولكنهم راعوا تأخير الحافلات المدرسية في فتره العصر من 10إلى 15 دقيقة وتم إبلاغ أولياء الأمور بها عن طريق رسائل نصية.



ومن جهتها أفادت وزارة التربية والتعليم بأن إدارات المدارس لديها صلاحيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة خلال فترات تقلب الجو بما يصب في مصلحتها، وفي السياق ذاته لفتت مواصلات الإمارات بأن سائقيها ملتزمين باتباع قواعد السلامة المرورية في مختلف الأحوال الجوية، وذلك في إطار سعيها المتواصل وجهودها المبذولة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة المنقولين، كما يأتي في صميم حرص المؤسسة على توفير خدمة النقل المدرسي بشكل آمن ومستدام نظراً لما تمر به المنطقة من ظروف وتقلبات جوية.

وذكرت مدارس انها تواصلت مع أولياء الأمور الذين ينقلون أبنائهم بسيارات خاصة للحضور مبكرا لاستلام أبنائهم تداركا للازدحام.