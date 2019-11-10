ارتفاع الأمواج البحرية يمنع خروج صيادي الأسماك

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، ل "البيان" توقف حركة خروج رحلات الصيد البحري بشكل كامل في رأس الخيمة، اليوم، نتيجة لاضطراب وارتفاع الأمواج البحرية، والتزام النواخذة بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة قواربهم والعمال المرافقين لهم.



وساهم انخفاض الكميات الواردة لسوق رأس الخيمة خلال الفترة الصباحية في ارتفاع أسعار الأسماك المعروضة على دكك البيع أمام الزبائن.



من جانبها دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الأهالي عدم ارتياد البحر ضمن الظروف المناخية الحالية، وعدم الاقتراب من المناطق الجبلية أو الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار.



كما دعت مستخدمي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها الإمارة والتي من شأنها أن تفقد السائق السيطرة على المركبة مما يؤدي لوقوع الحوادث على الطرق، مطالبة قائدي المركبات بمضاعفة مسافة الأمان بين المركبات عن المسافات الاعتيادية وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتقليل السرعات على كافة الطرق الداخلية والخارجية، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات المعنية بشأن تقلبات الطقس.