تعليق الدراسة اليوم في مدارس رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

توقفت حركة رحلات الحافلات المدرسية صباح اليوم عن نقل طلبة وطالبات المراحل التعليمية في رأس الخيمة، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، بتعليق الدراسة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية خلال حركة نقلهم صباحاً أو العودة، كأولوية قصوى تحرص الوزارة على رعايتها وضمانها.



وأشارت إلى أن إدارات الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة لها صلاحية تعطيل الدراسة، متى دعت الضرورة لذلك، وبما يضمن أمن وسلامة الطلبة.



وأكدت موصلات الإمارات في رأس الخيمة أن الإدارة تضع ضمن أولوياتها سلامة الطلاب، حيث توقفت رحلات الحافلات خلال ساعات الصباح الأولى تنفيذاً لقرار وزارة التربية والتعليمة، بالتنسيق مع إدارات محطات الحافلات والسائقين والمشرفي تجنباً لحدوث أي حوادث مرورية وحفاظاً على سلامة الطلبة.