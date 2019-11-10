انطلاق أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس

المصدر: وام

انطلقت اليوم أعمال "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس" الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ويعقد الملتقى بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت عنوان "تنافس القوى القديم في عصر جديد" وتستمر أعماله على مدار يومين.

وتأتي نسخة هذا العام استمراراً لهدف الملتقى المتمثل في بلورة فهْم لواقع النظامين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما.

ويستضيف الحدث نخبة كبيرة من صانعي القرار والسياسيين وخبراء تحليل السياسات من دول مختلفة في العالم وسيخصص إحدى جلساته لسياسات دولة الإمارات يسلّط فيها الضوء على استراتيجيات الدولة لحيازة قدرات الذكاء الصناعي وتطوير صناعة الفضاء.

د.#أنور_قرقاش: يتوجب إدخال تعديلات على نظام عمل مجلس الأمن الدولي، بحيث يكون أكثر قوة في التعامل مع الملفات الدولية وانتهاكات السيادة، وأن تراعي خصوصيات الملفات المعروضة بما يسمح للمنظمات الإقليمية في حل القضايا#ملتقى_أبوظبي_الإستراتيجي_السادس

#ADSD2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TCxHc3Vd6u — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2019

د. #أنور_قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الإمارات لا تسعى للمواجة مع إيران، والتعامل مع النظام الايراني يتطلب جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة#ملتقى_أبوظبي_الإستراتيجي_السادس

#ADSD2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nC6t8AesEt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2019

الدكتورة ابتسام الكتبي, رئيسة مركز الإمارات للسياسات تعلن تدشين أكاديمية مركز الإمارات للسياسات التي تعد الأولى على مستوى المنطقة من حيث تقديم دورات تدريبية في التحليل السياسي.#ملتقى_أبوظبي_الإستراتيجي_السادس#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zE0sD1TuCu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2019