دعوة لإدراج قيمة التسامح في المناهج التربوية والخطاب الديني

المصدر: دبي - رامي عياش

دعا القرار المتعلق بدور التربية الدينية في تعزيز السلام إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة مناهج التعليم الديني لتقويم مدى انسجامها مع قيم السلام والحوار والتعايش، وتضمين مادة التربية الدينية دروساً عن السلام في مناهجها التعليمية. إلى ذلك، أوصى القرار المتعلق بالتحوط في المؤسسات المالية الإسلامية المجالس الشرعية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية والعلماء والباحثين بالجمع بين مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية والضوابط الشرعية الجزئية للعقود عند الاجتهاد في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية بصفة عامة، وصياغة عقود التحوط على وجه الخصوص، كما أوصى القرار إدارات الاستثمار والخزينة بتحقيق التوازن بين الالتزامات والديون من جهة، وبين الثروة والنشاط الحقيقي من جهة أخرى، وعدم الإغراق في الاستدانة.