بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة على مناطق الفجيرة ومدن الشرقية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية صباح اليوم تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وحثت شرطة الفجيرة مستخدمي الطريق على توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وناشدت الجمهور الابتعاد عن مناطق تجمع مياه الأمطار وجريان الأودية والسيول، متمنين السلامة للجميع مع قيادة آمنة على الطرق.

تجمع مياه الأمطار في مناطق متفرقة من إمارة #الفجيرة ومدن الشرقية صباح اليوم بعد تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bpf6PWCKTV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2019