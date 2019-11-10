بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة على مناطق الفجيرة ومدن الشرقية

المصدر:
  • الفجيرة - عائشة الكعبي
التاريخ:

شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية  صباح اليوم  تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة. 

وحثت شرطة الفجيرة مستخدمي الطريق على توخي الحيطة والحذر  أثناء القيادة، وناشدت الجمهور الابتعاد عن مناطق تجمع مياه الأمطار وجريان الأودية والسيول، متمنين السلامة للجميع مع قيادة آمنة على الطرق.

كلمات دالة:
  • أمطار،
  • الفجيرة ،
  • المدن الشرقية،
  • حالة الطقس
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