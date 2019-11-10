مشروبات الطاقة.. نشاط مؤقت وأعراض صحية سلبية

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

أكد خبراء تغذية وأطباء أن استهلاك مشروبات الطاقة يؤدي إلى الإدمان، ويمثل خطراً حقيقياً على صحة الإنسان، مشيرين إلى ضرورة الرقابة على هذه المشروبات لتأثيرها السلبي على القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أنها تسبب اضطرابات في النوم والقلق ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وقالت ندى زهير الأديب مديرة إدارة التغذية المجتمعية في «مستشفى توام» إن هناك حاجة إلى برامج تثقيفية لزيادة الوعي الغذائي في المجتمع بشأن استهلاك مشروبات الطاقة وآثارها الضارة المحتملة، إذ ينبغي رفع سقف الفئة العمرية المسموح باستهلاكها، والحد من أماكن البيع، مع وضع إجراءات جادة للفئة العمرية المسموح باستهلاكها مثل إبراز الهوية، ووضع علامات التحذير بشكل واضح على هذه العلب والكميات المسموح باستهلاكها، وتوجيه الجهات ذات الصلة لوضع اشتراطات حول عدم خلط هذه المشروبات مع مشروبات أخرى مثل العصائر ووقف الإعلانات المروّجة لمشروبات الطاقة».

تركيز

وأوضحت الدكتورة مريم الحربي أخصائية أطفال في عيادة خليفة بأبوظبي، أن هناك العديد من المخاطر في زيادة استهلاك المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين خاصة لدى الأطفال والمراهقين، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت جود علاقة ممكنة بين استهلاك هذه المشروبات واختلال المزاج والسلوك والتركيز والاستيعاب لديهم، إضافة لمشاكل تسوس الأسنان.

وأضافت، إن مشروبات الطاقة تحتوي على الكافيين وهو مكون أساسي فيها، وزيادته في جسم الإنسان بمعدل أكثر من 400 مل جرام يعطي تأثيرات سلبية جداً ومن بينها تسارع في ضربات القلب، واضطرابات في النوم.

وقالت مريم الشناصي دكتوراه في الصحة البيئية والسلامة الغذائية، إن مشروبات الطاقة تستهدف الرياضيين، وهي محضرة لمكافحة التعب والجفاف أثناء ممارسة التمارين، ولكن مع ذلك يُفضل تناول كل ما يمدنا بالطاقة من المصادر الطبيعية كالفواكه والخضار الطازجة، منوهه بأن من يتناول مكملات غذائية لاسيما التي تعطي الطاقة قبل ممارسة الرياضة، يجب أن يستشير أهل الاختصاص قبلها، ولا يأخذ النصيحة ممن لا خبرة لديهم، حفاظاً على صحتهم.

وأكدت الدكتورة منى بو فروشة الفلاسي أستاذ جامعي بقسم الكيمياء في جامعة الإمارات، أن تناول مشروبات الطاقة بكميات كبيرة يمكن أن تصبح خطرة عندما يتم مزجها مع منتجات أخرى.

وعبّرت عن استغرابها من سماح بعض أولياء الأمور لأطفالهم بتناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين بنسبة عالية.

وأضافت: «يؤدي الكافيين إلى النشاط المفرط عند الطفل، وصعوبة في التركيز وارتفاع في ضغط الدم، وازدياد ضربات القلب، كما يسبب آلاماً في المعدة. كما أن الشباب يقبلون على هذه المشروبات لأنها تزيد النشاط والحيوية والتركيز لما تحتويه من مواد منبهة ومنشطة، إلا أن تأثيرها السلبي يختلف من شخص إلى آخر».

وشددت على أنَه ارتبط استهلاك مشروبات الطاقة بخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، ومنها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وكذلك هشاشة العظام.