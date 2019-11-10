«صحة دبي» تفوز بجائزتين في مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

فازت هيئة الصحة بدبي بجائزتين دوليتين أمس ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات المنعقد حالياً في العاصمة العمانية مسقط، كما تم انتخاب الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة أمين صندوق للمرة الثانية على التوالي بتصويت جميع الأعضاء.وقالت الدكتورة منى تهلك لـ«البيان» إن هيئة الصحة فازت بالجائزة الفضية في فئة المسؤولية المجتمعية عن مبادرة نبضات، والجائزة البرونزية في فئة التميز في الخدمات الصحية، حيث فازت بها إدارة الصيدلة عن الصيدلية الذكية.

وانتخب مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للمستشفيات بالإجماع الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، لتكون أحد الأعضاء الفاعلين في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، كما تم اختيارها لتكون أمينة صندوق المجلس، تقديراً من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي للمستشفيات للمرأة الإماراتية، وأهمية وجودها على الساحة الدولية ومشاركتها وتأثيرها في حركة تطور القطاع الصحي العالمي.

وتعد الدكتورة منى تهلك أول امرأة في العالم تشغل منصباً رفيعاً داخل الاتحاد الدولي للمستشفيات، وداخل مجلسه التنفيذي، منذ أن تأسس الاتحاد قبل 80 عاماً.

ويأتي انتخاب الدكتورة منى تهلك التي تمثل أحد أبرز المسؤولين في هيئة الصحة بدبي، بعد نجاحها في القيام بمسؤولياتها ودورها التطويري داخل مجلس المحافظين، الذي اختارها بالإجماع أيضاً لتكون عضواً فيه قبل عامين.