فعاليات للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية

المصدر: الشارقة- البيان

تواصل جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة فعالياتها احتفاء بأسبوع الرضاعة الطبيعية الوطني تحت شعار«تمكين الوالدين.. إتاحة الرضاعة الطبيعية»، بهدف تشجيع وتوعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية وزيادة معدلاتها، للحفاظ على صحة الأم والطفل والوصول إلى مجتمع صحي خال من الأمراض.

وتضمنت الفعاليات التي انطلقت في 6 نوفمبر الجاري وتستمر لغاية 14 من الشهر الجاري، إقامة العديد من المحاضرات التثقيفية والمبادرات التوعوية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في أنحاء مختلفة بالدولة، شملت مراكز واسط والخالدية والذيد الصحي ومستشفى كلباء في الشارقة، ومستشفى الشيخ خليفة في عجمان، ومستشفى لطيفة في دبي، حيث قدم نخبة من المختصين والمثقفات الصحيات عروضاً مفصلة عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في المحافظة على صحتهن وصحة أطفالهن وضمان النشأة السليمة لهم.

وشملت الفعاليات إجراء فحوصات طبية مجانية للأمهات في أقسام الولادة بمستشفى الجامعة وزليخة في الشارقة وتقديم منشورات توعوية لهن عن فوائد الرضاعة الطبيعية وعن مبادرات ونشاطات جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، كما حرصت الجمعية على التواصل مع الأمهات في مراكز عملهن. معدلات وحول أهمية هذا الحدث قالت المهندسة خولة عبد العزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية إن أسبوع الرضاعة الطبيعية الوطني يعد من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الجمعية، حيث تشكل المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية فرصة للأمهات في دولة الإمارات للتعرف على فوائد الرضاعة الطبيعية.