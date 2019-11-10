«كهرباء دبي» تطلق مبادرة مستشار أصحاب الهمم القانوني

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «مستشار أصحاب الهمم القانوني»، لتوفير استشارات قانونية خاصة لأصحاب الهمم من موظفيها، لتكون بذلك أول جهة حكومية في الدولة تقدم هذا النوع من الخدمات.

وخصصت إدارة الشؤون القانونية في الهيئة فريقاً من مستشاريها القانونيين لتلقي استفسارات موظفي الهيئة من أصحاب الهمم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع فريق «أبشر» المعني بدعم الموظفين أصحاب الهمم في بيئة العمل، وفي سرية تامة بما يتناسب مع خصوصية احتياجاتهم، حيث يتم الرد على استفساراتهم القانونية والمتعلقة بالعمل بشكل فوري؛ إضافة إلى ذلك قام فريق مستشاري أصحاب الهمم القانونيين بالمشاركة في العديد من الندوات والجلسات التوعوية، التي عقدتها الهيئة لتوعية موظفيها من أصحاب الهمم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، حيث تم تدشين هذه المبادرة في أواخر العام المنصرم، وتلقت إدارة الشؤون القانونية بالهيئة استفسارات عدة في العام الحالي وتم حلها بنجاح تام من الموظفين أصحاب الهمم. وتعتزم الهيئة نقل هذه التجربة الرائدة إلى جهات حكومية أخرى داخل الدولة وخارجها.

دعم

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «بوصفها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم، تطلق الهيئة العديد من المبادرات المؤسسية والمجتمعية والذكية المبتكرة، التي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمرافق وفق كود دبي للبيئة المؤهلة وحصولهم على المعلومات وفقاً لمعايير خدمات حكومة دبي الذكية، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتلتزم الهيئة بمسؤولياتها تجاه المجتمع للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية وصولاً لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تمكين مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع».

وأكد الطاير سعي الهيئة المتواصل إلى أن تكون من السباقين في إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة، التي تسهم في جعل دبي المدينة الأسعد في العالم، ولقد بلغت نسبة سعادة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة 99% فيما بلغت نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 90.26% في عام 2018، وأشار الطاير إلى أن الهيئة لا تتوانى عن بذل أي جهد لزيادة هذه النسبة.

مبادرات

وترجمت الهيئة اهتمامها بأصحاب الهمم إلى برامج ومبادرات فاعلة، تسهم في تأهيلهم ودمجهم في محيطهم الاجتماعي وفي بيئة العمل، وأعادت تصميم مراكز إسعاد المتعاملين لتكون سهلة الوصول .