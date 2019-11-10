رقم قياسي بعدد المشاركين وصفقات كبرى في «ديكوبيلد 2019»

المصدر: دبي - البيان

أُسدل الستار، أمس، على فعاليات الدورة الثالثة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وسط مشاركة تعد الكبرى منذ انطلاقه، إذ حقق المعرض رقماً قياسياً في عدد الشركات والعارضين المشاركين البالغ عددهم 58 شركة بنمو بلغ 12% عن الدورات السابقة، وشهد إبرام صفقات كبرى، كما أنه حافظ على زخمه في عدد الزوار منذ اليوم الأول لانطلاقه حتى ختام فعالياته، بحضور آلاف الزوار، مما دل على قوة وثبات الحدث العقاري الأبرز على المستوى الدولة والمنطقة.

وعلى مدى أربعة أيام، استطاعت كبرى الشركات الهندسية والاستشارية والمقاولون، فضلاً عن العاملين في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات، أن يطرحوا باقة متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية التي صممت لتناسب شرائح المجتمع كافة، وهو الأمر الذي أسهم في تذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري، وتقديم الحلول الإسكانية لهم، وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية، كما أتاح المعرض لزوراه فرصة التعرف إلى أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة.

وأكد سامي عبد الله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المعرض شهد إبرام عدد كبير من الصفقات والأعمال التجارية، محققاً الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إلى بلوغها خلال أيام المعرض الذي حرصت المؤسسة على تنظيمه للعام الثالث على التوالي استجابة للإقبال الكبير الذي شهده خلال نسختيه الأولى والثانية.