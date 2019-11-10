أمل القبيسي تطلع على إنجازات البرلمان العربي للطفل

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر بتأسيس البرلمان العربي للطفل على أرضها، وافتتاح مقره بمدينة الشارقة، وانعقاد جلستيه الأولى والثانية، ليكون هذا البرلمان خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية للأطفال العرب، من خلال تلاقي رؤية الإمارات مع كل الدول العربية في تأسيس هذا البرلمان الذي يُعدّ الأول عالمياً لتأهيل الطفل نحو البناء والمشاركة برأيه في خدمة قضاياه.

جاء ذلك خلال لقاء معاليها، بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، والوفد المرافق له لاطلاعها على إنجازات البرلمان ومباشرة دوره في خدمة أطفال الوطن العربي ومناقشة قضاياهم.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي إن المجلس الوطني الاتحادي سعى لدعم هذه المبادرة التي انطلقت من الشارقة، مستهدفةً كل أطفال الوطن العربي، لأهمية تمكين الطفل العربي وإبراز صوته في حاضر ومستقبل دولته، مشيدةً بما يتمتع به الأمين العام للبرلمان العربي للطفل من خبرة برلمانية طويلة خلال عمله في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وكفاءته التي مثلت رافداً مهماً لنجاح أعمال البرلمان، متمنيةً له التوفيق ومواصلة النجاح.

من جانبه، أشاد أيمن عثمان الباروت بدور المجلس الوطني الاتحادي، وبجهود معالي الدكتورة أمل القبيسي في تأسيس البرلمان العربي للطفل، ونجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة مقره بإمارة الشارقة، تحقيقاً لرغبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في استضافة البرلمان، وعقد جلساته بالإمارة، ومباشرة أعماله منذ افتتاحه من قِبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في شهر أبريل الماضي، وانعقاد جلستيه الأولى والثانية، وانتخاب رئيسه ونائبيه وتشكيل لجانه.