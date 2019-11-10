«وام» توقع مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء «يونهوب» الكورية

المصدر: سيؤول - وام

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام»، مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء «يونهوب» الكورية، لتعزيز التعاون بينهما في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي.

جاء ذلك خلال مشاركة «وام» في الاجتماع الـ 17 للجمعية العامة لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا»، في العاصمة الكورية سيؤول، والذي انطلقت أعماله أمس الأول، تحت شعار «تحديات جديدة للصحافة: الابتكارات التكنولوجية وقضايا الثقة».

وقع مذكرة التفاهم محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، وسونغ بو تشو الرئيس والمدير التنفيذي لوكالة أنباء «يونهوب» الكورية. وتأتي مذكرة التفاهم، انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابط التعاون المهني بينهما في مجال التبادل الإخباري، وتركيزهما على تأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التبادل الإخباري، وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى كلا الجانبين. وأكد محمد جلال الريسي أن وكالة أنباء الإمارات، حريصة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع وكالات الأنباء العالمية، حيث تعد «يونهوب» من وكالات الأنباء الرائدة على مستوى العالم، إذ تقدم خدمات إخبارية لقطاع عريض من المشتركين.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وكالة أنباء «يونهوب» الكورية، يشكل خطوة جديدة نحو ضمان وصول أوسع لخدماتنا، خاصة بعد أن بدأنا من 2017، تقديم محتوى إعلامي بنحو 13 لغة، معرباً عن تطلعه أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.