إعادة فتح باب تسجيل الهيئات الانتخابية لـ«استشاري الشارقة» إلكترونياً

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إعادة فتح باب تسجيل الهيئات الانتخابية عبر تطبيقها الإلكتروني ابتداءً من اليوم ولغاية يوم الخميس 14 نوفمبر، وذلك تلبيةً لتزايد الطلبات الواردة إليها من قبل المواطنين الذين لم تسعفهم ظروفهم للتسجيل للانتخاب خلال فترة المدة المقررة سابقاً.

ويتوفر التطبيق الإلكتروني الذي يحمل اسم «انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019»، عبر مواقع تحميل التطبيقات «أبل ستور وجوجل آبس»، ويتيح إمكانية التسجيل الإلكتروني المباشر للناخبين من كافة مواطني إمارة الشارقة وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع وهي: مدينة الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والمدام والبطائح ومليحة والحمرية.

فرصة

ووفقاً للمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، فإن إعادة فتح التسجيل إلكترونياً يأتي لإتاحة الفرصة مرة أخرى للمواطنين الذين لم يسجلوا خلال المدة الزمنية التي تم تحديدها سابقاً، وذلك لظروف مختلفة، وبناء على طلبهم انطلاقاً من وعيهم بدورهم المهم في العملية الانتخابية، ومشاركة صنع القرار وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حرص

وأكد المستشار بن نصار، حرص اللجنة العليا على اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تعزيز العملية الانتخابية، والتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى أن التحول التقني الذي تشهده الدورة الحالية من الانتخابات يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة التطويرية التي تدعم طرفي العملية الانتخابية بشكل عام من ناخبين ومرشحين، بما ينعكس على زيادة تفاعل المواطنين وتعزيز مشاركتهم. يذكر أن إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين سجلوا في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال فترة التسجيل المقررة سابقاً في شهر سبتمبر وصل إلى 35 ألفاً و595 مواطناً ومواطنة بنسبة زيادة 43 بالمئة عن الدورة الأولى من الانتخابات التي عقدت في العام 2015.