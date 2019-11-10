انطلاق ورشة الأخوة الإنسانية في مركز الشباب العربي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت أمس بمركز الشباب العربي في أبوظبي فعاليات ورشة الأخوة الإنسانية التي تأتي ضمن فعاليات «المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية» تحت شعار «على نهج زايد».

وتركز الورشة على شرح بنود وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيّب، بالعاصمة أبوظبي في فبراير الماضي، ودورها في دعم قيم التسامح محلياً وعالمياً لكل المشاركين، ومن ثم تعريفهم بآلية إنتاج الفيلم الوثائقي، وتدريب المشاركين على إنتاج فيلم مدته دقيقة واحدة بأنفسهم، ثم تأتي المرحلة التالية بعرض الأعمال المقدمة ونقدها من خلال لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة خبراء وأكاديميين في إنتاج الأفلام القصيرة، إضافة إلى تصويت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للوصول إلى أعمال فنية مكتملة العناصر.

وقالت عفراء الصابري المدير العام في مكتب معالي وزير التسامح، إن هدف الورشة يركز على تعريف الشباب بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهميتها وبأهداف وزارة التسامح، ومناقشة نقاط وثيقة الأخوة الإنسانية بالتفصيل، ثم تمكين المشاركين من خلال معسكر التصوير من التعرف على أهم التقنيات اللازمة لإنتاج فيلم بجودة جيدة تصلح للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يتم تقسيم المهام للمجموعات لإعداد الفيديوهات، وتدريبهم على استخدام التقنيات المتاحة كالتليفون المحمول أو الكاميرات الرقمية المتاحة في إنتاج الأفلام القصيرة، ثم الوصول إلى عملية المونتاج السريع وإضافة المؤثرات والموسيقى والأصوات إلى العمل ليكون جاهزاً للعرض على نطاق مواقع التواصل الاجتماعي.