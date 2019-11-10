حصة بنت مكتوم تحضر ختام مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن

المصدر: دبي - وام

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وحضور الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات النسخة الرابعة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وذلك بحضور نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ممثلة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية - أم الإمارات - وجمع من سيدات المجتمع ومديرات مراكز تحفيظ القرآن وممثلات الجوائز والمؤسسات القرآنية بالدولة.

حضور متميز

افتتح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها ممثلة المملكة المتحدة حليمة عبدالناصر، وممثلة جمهورية القمر المتحدة، ثم تابعت الحاضرات فيلماً تسجيلياً عن فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ومن ثم ألقت أمينة الدبوس، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب كلمة نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم جاء فيها: «نلتقي اليوم بمناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا جميعاً تحمل اسماً عزيزاً على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة إنها مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، التي سجلت حضوراً متميزاً منذ انطلاقتها قبل أربع سنوات لتؤكد بذلك حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الاهتمام بكتاب الله وحفظته والعاملين لخدمته، منذ القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، الذين وجهوا اهتمامهم وعنايتهم لخدمة كتاب الله والإسلام والمسلمين، من خلال إنشاء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وطباعة المصاحف التي تم توزيعها في أرجاء العالم.. وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي تخدم الإسلام والمسلمين».

مستوى رفيع

وأضاف بوملحه خلال كلمته التي ألقتها أمينة الدبوس: «لقد سجلت مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم حضوراً لافتاً ومتميزاً بين الجوائز القرآنية، حيث استطاعت خلال السنوات الأربع من عمرها أن تكون واحدة من أبرز المسابقات القرآنية، وذلك من خلال المستوى الرفيع للمتسابقات والنتائج التي حققنها ومن عدد الدول المشاركة في المسابقة، وذلك يلقي بالمسؤولية على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للمحافظة على هذا المستوى والسير به إلى مراتب أعلى إن شاء الله».

بعد ذلك استمع الحضور إلى دعاء من فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الصديقي، رئيس لجنة التحكيم من المملكة العربية السعودية، ثم صافحت الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم جميع المتسابقات المشاركات في الدورة الرابعة من المسابقة، وتم تكريم الفائزات بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة، حيث حققت متسابقة المملكة المتحدة حليمة عبدالناصر معلم أحمد المركز الأول، وجاءت أسيل علي محمد أبو صلاح من فلسطين في المركز الثاني، والمركز الثالث مكرر حصلت عليه كل من أمينة هندركس من جنوب أفريقيا، وعوء محمد صلاد من الولايات المتحدة الأمريكية.. أما المركز الخامس فقد حصلت عليه زينب بنت سليمان بن سعيد بن راشد الهيملية من سلطنة عمان، والمركز السادس ذهب مناصفة لكل من متسابقة تونس فاطمة بنت فوزي المعالج، ومتسابقة موريتانيا حفصة محمد عثمان، ومتسابقة السنغال سخنة خدي درامي، وحققت متسابقة الجزائر حليمة مراو المركز التاسع، بينما ذهب المركز العاشر للمتسابقة عائشة محمد أمين من نيجيريا.

رعاية

توجّه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إبراهيم بو ملحه، بجزيل الشكر والتقدير لمؤسس الجائزة وراعيها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه السخي مادياً ومعنوياً ما مكّنها من أداء رسالتها، كما توجّه بالشكر لمن تحمل المسابقة اسمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - أم الإمارات - على إسهامها في خدمة الإسلام والمسلمين، كما شكر أعضاء اللجنة المنظمة واللجان المتخصصة والعاملين في الجائزة والمتطوعين، وأعضاء جمعية النهضة النسائية على مشاركتهم ودعمهم أعمال المسابقة.