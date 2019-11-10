تأهيل منطقتي ألعاب في حدائق أحياء سكنية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، أعمال إعادة تأهيل منطقتي ألعاب في حديقة الأحياء السكنية رقم (42) بالحوض شرق 28 أبوظبي بمنطقة الزعفرانة، وحديقة الأحياء السكنية رقم (44) بالحوض شرق 33 أبوظبي - بالقرب من المشرف مول، بتكلفة بلغت 779,131 درهماً، بهدف توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع وإدخال السعادة على قلوبهم، حيث تعتبر منطقتا الألعاب اللتان تم تأهيلهما من أكثر مناطق الألعاب رواداً في الأحواض ذات الكثافة السكانية.

وقد تضمنت أعمال إعادة التأهيل صيانة جميع معدات الألعاب القائمة، وصيانة وتأهيل المظلات وأنظمة الإنارة ومقاعد الجلوس، وصب أرضيات مطاطية مع تصاميم تفاعلية وتعليمية، كي تخدم الحدائق ومناطق الألعاب الجوانب الترفيهية والتعليمية والرياضية والاجتماعية في الوقت ذاته عبر التقاء الأسر في تلك الحدائق التي تم تأهيل معدات الألعاب فيها وفق المواصفات العالمية.