«تعاونية الاتحاد» تباشر العمل بنظام التداول الإلكتروني الفوري اليوم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «تعاونية الاتحاد» تحديثاً جديداً على أنظمة منصة التداول الإلكتروني للأسهم تنص على العمل بنظام «التداول الفوري» اعتباراً من اليوم (10 نوفمبر 2019)، وتتم عملية البيع والشراء عند المطابقة بين سعر البيع والشراء وبصورة فورية خلال جلسات التداول أيام العمل الرسمي، ومن الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، واعتماد 0.10 درهم ومضاعفاتها أساساً لتغير سعر السهم خلال جلسة التداول، إضافة إلى أحقية المساهم في بيع 20,000 سهم خلال تداول اليوم الواحد، وبمعدل طلب واحد يومياً، في حين يحق للمساهم التقدم بطلبات وبأعداد مفتوحة لشراء الأسهم».

وتأتي هذه التعديلات الجديدة لحرص «تعاونية الاتحاد» على اتباع أفضل الممارسات، بما يضمن حقوق مساهميها وشفافية التعاملات.

إلى ذلك، كشفت التعاونية أن إجمالي مبلغ المعاملات المنفّذة لتداول الأسهم بلغ نحو 204,302 مليون درهم، عبر منصة التداول الإلكتروني منذ انطلاقها قبل خمسة شهور في 22 مايو حتى بداية نوفمبر 2019، مشيرةً إلى أن عدد المعاملات المنفّذة بلغ 5,760 معاملة خلال الفترة نفسها.

وقال ماجد حمد رحمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد: «منذ إطلاق منصة التداول الإلكتروني لأسهم التعاونية أمنت الحرية الكاملة للمساهمين لتداول أسهمهم بصورة سلسة وبفعالية عالية وبتقنيات آمنة»، موضحاً أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 3,505 ملايين سهــم بمتوسـط تداول 32,155 سهمــاً يوميــاً، كمــا بلــغ عــدد المساهمين المسجلين في منصة التــداول الإلكترونــي 4,133 مساهمــاً.

كما أشار إلى أن «التعاونية غيّرت الحد الأدنى لشراء الأسهم، إذ أصبحت 50 سهماً بدلاً من 100 سهم، كما في السابق، تشجيعاً وتسهيلاً لكل المواطنين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».