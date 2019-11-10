استحداث مجلس لخدمة كبار المواطنين في مركز الطوار

المصدر: دبي - وائل نعيم

قال خاطر النعيمي، مدير إدارة مراكز البلدية في بلدية دبي، لــ«البيان»، إنه تم أخيراً استحداث مجلس لكبار المواطنين في مركز الطوار، وتقديم خدمات متكاملة بمضمون يلبي متطلبات ومعايير خدمة 7 نجوم، من خلال توفير خدمات وحلول ذكية متكاملة، بهدف إسعاد المتعاملين، وتقديم الخدمات في باقات تناسب تجربة ورحلة المتعامل في خطوة واحدة مع مراعاة تفعيل جميع قنواتها، بما يحقق القدرة الاستيعابية بالتكامل مع شركائها، مستعينةً بالأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة الذكية مع مراعاة التطورات والمتطلبات التي تطرأ بين الحين والآخر وأنه سيتم استحداث مجالس لكبار المواطنين في مراكز البلدية الثلاثة، وهي: المنارة والكفاف وحتا، قبل نهاية العام الجاري، بهدف خدمة وتخليص معاملاتهم من قِبل موظفي المراكز، لافتاً إلى أنه .

وقال النعيمي: «تم تخصيص 5 مشرفين في الصالة في مركز الطوار، وبمجرد وصول كبار المواطنين إلى صالة المركز يتم التعامل معها على الفور بدءاً من الترحيب بهم، ثم اصطحابهم إلى مجلس كبار المواطنين والجلوس وتقديم الضيافة لهم، ويقوم موظف بتخليص المعاملة، وبعدها يأتي إلى المواطن ويسلمه المعاملة منتهية»، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والسياسة الوطنية الجديدة عن طريق إعادة التسمية لتكون «كبار المواطنين» بدلاً من «كبار السن»، وإيماناً من بلدية دبي بأهمية الاهتمام بهذه الفئة المهمة في المجتمع، والعمل المستمر لتحقيق سعادتهم ورضاهم وإنجاز معاملاتهم، والرد على استفساراتهم المختلفة والخاصة بخدمات الدائرة المتنوعة، وتقديم كل أنواع الدعم الإرشادي والمعلوماتي، بما يسهم في تعزيز مبدأ السعادة والرضا لديهم، إلى جانب تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

صالة ذكية

وتابع: «وفرنا مواقف خاصة لأصحاب الهمم، وبمجرد وصولهم إلى تلك المواقف يتم استقبالهم ومساعدتهم على تخليص معاملاتهم، كما قمنا بتوفير صالة ذكية في مركز الطوار، وسيتم افتتاحها بشكل رسمي مع نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وتقدم في المركز العديد من خدمات لعدة جهات، تتضمن خدمات بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة المعاشات، وخدمات وزارة الخارجية، ودائرة الأملاك والأراضي، وخدمات الإدارة العامة للإقامة، وشوؤن الأجانب، وخدمات اتصالات وشركة دو، وكذلك خدمات آمر، وخدمات لدائرة المالية في دبي، وهناك فرع لمصرف الإمارات الإسلامي.

فريق العمل

وأشار خاطر النعيمي إلى أن فريق العمل في المركز تم تدريبه على خدمة المتعاملين وتلبية متطلباتهم وتحقيق سعادتهم، مشيراً إلى أن عدد المراجعين لمراكز بلدية دبي بلغ منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي 53 ألفاً و515 مراجعاً، فيما بلغ عدد المراجعين في عام 2018 في الفترة نفسها 145 ألفاً و446 مراجعاً لإنجاز معاملات خدمات البلدية، منوهاً بأن بلدية دبي حققت تخفيض أعداد المراجعين لخدماتها بنسبة 80%، ضمن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بتخفيض أعداد المراجعين لخدماتها، وستواصل هذه الجهود لبلوغ إلى أعلى مستويات الأداء الحكومي المتميز، من خلال استحداث التطبيقات المبتكرة، وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد متعاملي البلدية على إنجاز الخدمات.