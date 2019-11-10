«مؤتمر الأورام» يوصي بالرعاية النفسية للمتعافين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مؤتمر الإمارات الدولي الـثامن للأورام أهمية الاكتشاف المبكر للورم، والاهتمام بما قبل التشخيص عن طريق الوقاية، للحصول على أفضل النتائج العلاجية، وكذلك أهمية إجراء الأبحاث والدراسات في علم الأورام، والاستفادة من نتائجها.

وأوصى المؤتمر، الذي نظمته مستشفى «توام»، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في ختام أعماله أمس في أبوظبي، بضرورة الاهتمام بالمرضى المتعافين، ومتابعة حالاتهم الطبية والنفسية والاجتماعية، لما لها من أهمية بالغة في الشفاء التام والعودة لممارسة الحياة الطبيعية.

وطالب المؤتمر بضرورة التقليل من استخدام الهرمونات البديلة، واتباع نمط حياة صحي، لتجنب الإصابة بالأورام، والاستفادة من التقنيات الحديثة ونتائج الذكاء الاصطناعي في علاج الأورام، كما أكد ضرورة تجنّب التأثير السلبي للإرهاق المهني للأطباء العاملين في أقسام الأورام، والتقليل من آثار الضغوط التي يتعرضون لها خلال تقديمهم العلاج للمرضى.

وتناولت جلسات اليوم والأخير من المؤتمر العديد من الموضوعات عن الأورام بمختلف أنواعها، وكان من أبرزها جلسة حول أورام الدم التي أدارها الدكتور محمد إبراهيم أبو حليقة، استشاري أورام الدم في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتم خلالها مناقشة العلاجات المتطورة لأورام الدم، خاصة العلاج الجيني، بحيث تحارب كريات الدم البيضاء الورم، وهو علاج جديد تم اكتشافه حديثاً، وله نتائج إيجابية، ويتم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

حالات

كما تم، خلال الجلسة، مناقشة العديد من حالات ورم الدم التي يتم علاجها في دولة الإمارات، مع الخبراء والمختصين المشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم، وقدّم المختصون العاملون في منشآت شركة «صحة» خلاصة خبراتهم للمشاركين في المؤتمر.

فيما ناقشت جلسة أخرى سرطان العنق والرأس، وأدارها الدكتور عبد الرحمن بن سميدع، رئيس قسم العلاج بالإشعاع في مستشفى توام التابع لشركة «صحة»، إذ أكد أن التقدم التكنولوجي أحدث تغييراً مهماً في علاجات الإشعاع، لما لها من آثار إيجابية في محاصرة المرض والقضاء عليه، والتقليل من الأعراض الجانبية المصاحبة للعلاج الإشعاعي.

وأضاف أن مستشفى توام يضم عدة أقسام لعلاج أمراض السرطان التي تتم من خلال اجتماعات لجان السرطان لاتخاذ القرار المناسب من قِبل المتخصصين المتميزين في هذا المجال، واتباع المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة عالمياً.

وتم خلال اليوم الثالث والأخير من المؤتمر كذلك تنظيم ورشة عمل خاصة للأطباء والمعالجين الإشعاعيين والباحثين، إضافة إلى جلسات عن علاج الأورام لدى الكبار والأطفال، وجلسة خاصة للمرضى المتعافين والناجين، لمشاركة تجاربهم ورحلتهم العلاجية.

وشارك في أعمال المؤتمر مجموعة من أطباء المتدربين في مستشفيات شركة «صحة» مشاركة فعالة، وقدموا العديد من الأبحاث والدراسات من خلال الملصقات التي تركزت على أحدث التطورات في مجال أبحاث الأورام.

تخصصات

ناقش المشاركون في مؤتمر الإمارات الثامن للأورام على مدى ثلاثة أيام، جميع التخصصات الرئيسة والفرعية للأورام، وقدّموا العروض والمناقشات في أفضل الممارسات وأحدث التطورات في أبحاث السرطان والتشخيص والعلاج، إذ شارك في المؤتمر نحو 1600 مشارك، إضافة إلى مجموعة من متخصصين في علم الأورام من نحو 30 دولة في العالم.