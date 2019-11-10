مركز العناية بصحة الثدي في «توام».. خدمات علاجية بمعايير عالمية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

يحرص طاقم مركز العناية بصحة الثدي في مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في منطقة العين، على تقديم الدعم المعنوي والنفسي للمريضات والحرص الدائم على متابعة حالاتهن، كما يقوم بتشخيص وعلاج أمراض الثدي وعمليات التجميل بهدف إعادة بناء الثدي، بواسطة أفضل ما توصل إليه العلم في الأجهزة التشخيصية والعلاجية والتجميلية، ويستخدم المركز تقنيات متطورة للكشف والعلاج، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج المتابعة الموجهة للمرضى في مرحلة ما بعد استكمال البرنامج العلاجي.

تخصصات متعددة

ويعمل في مركز العناية بصحة الثدي في مستشفى توام طواقم صحية متعددة التخصصات والمجالات من أطباء أشعة وجراحين وممرضات وفنيي أشعة وتسجيل وعلاقات مرضى من ذوي الكفاءة العالية والخبرة، كل في مجاله.

وتتضمن خدمات المركز فحص الثدي، والتصوير الرقمي للثدي «الماموغرام»، وتقديم الاستشارات الطبية، وتصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية «السونار»، وأخذ خزعة أثناء التصوير التلفزيوني بالموجات فوق الصوتية «السونار»، وتصوير الثدي بالرنين المغناطيسي وأخذ خزعة أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي، وأخذ خزعة مجسمة، والتحويل للعمليات الجراحية إن لزم الأمر، والتثقيف الصحي.

نظام رقمي

وأدخل مستشفى توام في عام 2018 جهازاً لتصوير الماموغرام بالنظام الرقمي ثلاثي الأبعاد، وهو الجهاز الأول من نوعه في منطقة العين، ويعد من الأجهزة الحديثة عالية الجودة الذي يسمح بالكشف عن أورام الثدي بدقة متناهية. ويتميز هذا الجهاز بأنه يساعد في الكشف المبكر، بالإضافة إلى أنه شديد الدقة، حيث يسهل رؤية الورم بشكل أوضح من الجهاز التقليدي.

ويقوم التصوير الشعاعي للثدي ثلاثي الأبعاد بأخذ صورة الثدي من زوايا متعددة، ما يوفر نظرة متطورة عبر أنسجة الثدي وحولها. وتسهم هذه التقنية في خفض عدد الفحوصات والخزعات الإضافية غير الضرورية لاحقاً، بالإضافة إلى أنه يعتبر آمناً وفعّالاً، حيث ستتعرض المرأة إلى كمية ضئيلة من الإشعاع الإضافي، مقارنة بالماموغرام القياسي. وترى إدارة المستشفى أن وجود الجهاز سيشكل فرصة للمرضى من داخل المدينة وضواحيها للاستفادة من هذه الخدمة.

وبإدخال هذا الجهاز ستتضاعف فعالية وقوة العلاج بشكل كبير بالنسبة للمرضى، حيث بلغ عدد المشاركين في المسح السنوي في المركز للعام 2018، 611 مشاركة، وقد تم مسح 951 مشاركة باستخدام الجهاز المتنقل. ويتوفر هذا الجهاز على وحدة تصوير الثدي المتنقلة التي توجد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في العين بشكل دوري، حيث تستخدم المعدات نفسها المستخدمة في مركز العناية بالثدي في مستشفى توام.

تقنية مجهرية

كما أطلق مستشفى توام تقنية مجهرية جديدة لإعادة بناء الثدي لمرضى السرطان الذين قاموا بعملية استئصال للثدي، وذلك باستخدام الأنسجة الزائدة من أحد أجزاء الجسم وزراعتها في منطقة أخرى من الجسم كعملية إعادة بناء الثدي، وتعد مثل هذه العمليات حلاً بديلاً للمرضى غير المؤهلين صحياً لعملية زراعة الثدي الاصطناعي أو تأثروا سلباً بالعلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى أن العملية تقدم أغراضاً تجميلية أخرى.

تجارب

في غرف مركز العناية بالثدي في مستشفى توام هناك سيدات يحملن تجارب واقعية عن إصابتهن بسرطان الثدي، وكيفية اكتشافه وعلاجه والشفاء منه، وعلى الرغم من انزعاجهن في البداية من المرض فإنهن قررن مواجهته بتحدٍ حتى لا يعرقل سير حياتهن بسعادة واستقرار.