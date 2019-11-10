«دفاع مدني أم القيوين»: تفتيش 2296 منشأة تجارية وصناعية 2019

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد العقيد الدكتور سالم بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين لـ«البيان»، أن مراكز الدفاع المدني في أم القيوين وعددها 5 مراكز وهي مركز الإدارة ومركز الابرق ومركز الأقرن ومركز الراعفة ومركز المدينة، جاهزة لأي طارئ، كما أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين كل مراكز الدفاع المدني على مستوى الدولة، حيث تشكل منظومة واحدة في حال حدوث الحرائق التي تتطلب تعاون الإدارات، لافتاً إلى أن تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة منذ بداية العام الجاري على ألفين و296 منشأه تجارية وصناعية، منها 40 منشأة خطرة بالتنسيق مع بلدية البلدية والدائرة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب تنظيم 57 تمريناً تدريبياً و54 محاضرة تثقيفية منذ بداية العام استفاد منها عدد كبير من المتعاملين، ولفت إلى أنه تم رفع دراسة لإنشاء مهبطين لطائرتي هليكوبتر لطائرات الإسعاف في الإمارة، أحدهما في منطقة الأقرن والثاني في منطقة مهذب بالتنسيق مع الجناح الجوي، وذلك من أجل سرعة التدخل وإسعاف الحالات الطارئة في حال حدوث إصابات بسبب الحرائق.

وقال إن معظم المنشآت التي تم التفتيش عليها مستوفية لاشتراطات الوقاية والسلامة، كما أنه من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة تم إنذار ومخالفة بعض المنشآت غير الملتزمة باشتراطات الوقاية والسلامة، كما تم التنبيه على أصحاب المصانع والشركات والمحال التجارية التي لم تتقيد باشتراطات الوقاية والسلامة على ضرورة إزالة المخالفات والالتزام بالاشتراطات الوقائية، حيث تمثلت المخالفات في إهمال أصحاب المصانع لعملية التخزين وعدم إجراء الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية، لافتاً إلى أن هناك تفتيشاً مفاجئاً على المباني ذات الخطورة العالية بالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح مدير الدفاع المدني في أم القيوين أنه منذ بداية العام الجاري تم تنفيذ 57 تمريناً تدريبياً بهدف رفع كفاءة عناصر الدفاع المدني، وأن كل مركز في الإمارة ينفذ تمرينين شهرياً كل في منطقة اختصاصه، كما تم تنظيم 54 محاضرة استفاد منها عدد كبير من المتعاملين مع الدفاع المدني، كما أن هناك نشاطات وحملات مكثفة يقوم بها فرع الإعلام والعلاقات العامة التابع للدفاع المدني من أجل توعية كل الشرائح من مؤسسات وهيئات ومدارس تتمثل في برامج توعية وتدريب لتعريف الجمهور كيفية استخدام الطفايات اليدوية والتعامل مع أنواع الحرائق المختلفة المنزلية والوقائية إضافة إلى عمليات الإخلاء وذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها للأسر، مبيناً في الوقت ذاته أنه وبالتعاون مع المجلس التنفيذي في أم القيوين تم إطلاق حملة (منزلي آمن) والتي تستهدف تدريب الفئات المساعدة، حيث المستهدف منها 1000، وتم تدريب 450 منها، كما أن تلك الحملة سوف تستمر حتى 2021.

مخططات

ولفت إلى أنه تم اعتماد مخططات من وزارة البنية التحتية لإنشاء مركز فلج المعلا، وهو عبارة عن مبنى يضم مقرين، أحدهما للدفاع المدني والآخر لشرطة أم القيوين، كما أنه يخدم مناطق فلج المعلا وبياته والراشدية وكابر، ومنتصف العام المقبل سوف يبدأ العمل الإنشائي، كما تم إحلال مركز المدينة السابق وتحويل الأفراد والآليات إلى مركز شرطة المدينة الشامل مؤقتاً، لافتاً إلى أن كل الآليات المتوافرة بالإدارة تعد حديثة، كما أن هناك صيانة دورية لتلك الآليات من قسم الشؤون الفنية بالوزارة.

معرض توعوي

أكد مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين أن الإدارة سوف تقيم معرضاً شتوياً توعوياً في منطقة القرم خلال الفترة المقبلة، وستتخلله فعاليات وأنشطة تهدف إلى تقوية الشراكة بين الإدارة وكل الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أفضل نتائج مرجوة، كما أنه يعد المخيم الثاني بعد مخيم التسامح الشتوي التوعوي الأول (برزة التسامح) للإدارة لعام التسامح 2019 في الإمارة، ويهدف إلى تعزيز اسم دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها مجتمعاً متقدماً يسوده التسامح والتعايش وتعزيز روح التسامح بين الإدارة وشركائها الاستراتيجيين وترسيخها كثقافة حياة ومنهج عمل وفكر وقيمة سلوكية وممارسة يومية.

