قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلع على عمل المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

زار اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، مقر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، حيث كانت في استقباله هبة فطاني المدير العام للمكتب، بحضور العقيد مروان عبد الله جكة مدير مكتب القائد العام، والمستشار أول سيف الشفيري مستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي. وذلك لاطلاعه والوفد المرافق له مرافق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة على آلية وطبيعة العمل المتبعة في المكتب.

وأكد اللواء بن علوان أن المكتب يلعب دوراً حيوياً في قيادة وتنسيق الجهود الإعلامية لكل الجهات والدوائر الحكومية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى توثيق عرى التعاون بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والمكتب الإعلامي للاطلاع على أبرز الممارسات في مجال العمل الإعلامي الحديث، مشدداً على أهمية الدور الذي يقوم به المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في تغطية ومتابعة فعاليات وأنشطة الإمارة.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي يتبوأ بها المكتبُ الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، والقائمون عليه في إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة التي تحقق رؤى وتطلعات الحكومة الرشيدة وتدفع مسيرة البناء والتطور في الإمارة.

من جانبها ثمّنت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات العاملة بالإمارة بشكل عام ومع المكتب بشكل خاص، ما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ودعم مسيرة التقدم والازدهار التي تسير بها الإمارة بخطوات واثقة ومدروسة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.