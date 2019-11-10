برنامج تدريبي يعرّف الموهوبين الإماراتيين بأحدث التقنيات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «اتصالات» أمس عن تعاونها مع «مكتب نائب رئيس الشـرطة والأمن العام في دبي» و«جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» لتقديم برنامج تدريبي في «أكاديمية اتصالات» حول أحدث الحلول والتقنيات الرقمية المتطورة، والذي يستهدف مجموعة من الموهوبين الإماراتيين تقوم الجمعية باختيارهم.

ويحظى البرنامج التدريبي بمتابعة وإشراف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشـرطة والأمن العام في دبي، وتتولى «اتصالات» مهمة تدريب الموهوبين وصقل مهاراتهم، بالاعتماد على خبرتها الواسعة وريادتها في مضمار التدريب والتطوير من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من عبد الله إبراهيم الأحمد نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية في «اتصالات»، والعميد مهندس وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار لمكتب نائب رئيس الشـرطة والأمن العام بدبي، وذلك بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشـرطة والأمن العام في دبي، رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، والمهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، والعميد خالد المري نيابة عن الدكتور منصور العور نائب رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين من كلا الجانبين.

عامل محوري

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشـرطة والأمن العام في دبي: «إن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بات اليوم عاملاً محورياً لتحقيق مستويات عالية من التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ملتزمون باكتشاف ودعم العقول الإماراتية والمواهب الوطنية كأهم استثمار للدولة في هذا المضمار. وأضاف:«إن هذا التعاون مع «اتصالات» سيسهم بتزويد الجيل الشاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، والبقاء على اطلاع دائم على أحدث ما توصلت إليه التطورات التكنولوجية، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021» والتي تتناول في أحد محاورها بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».

خطوة مميزة

وقد صرح العميد وليد علي المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار لمكتب نائب رئيس الشـرطة والأمن العام بدبي بأن هذه المبادرة من (اتصالات) خطوة مميزة لتمكين الشباب المواطن في مجال الحلول التقنية والرقمية ونتطلع للعمل سوياً لإنجاح هذا المشروع وتنمية قدرات الموهوبين».

من جهته أعرب المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات» عن سعادته بالعمل مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، واختيارهم لأكاديمية اتصالات شريكاً في مجال تدريب الكوادر الموهوبة من أبناء الوطن، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التعاون الأثر الإيجابي الكبير على الوطن والمواطن.

وأضاف العبدولي: إن الإعلان يتماشى مع الرؤية الطموحة التي نتبناها في (اتصالات) والمتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».