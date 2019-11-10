عيادة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية بأبوظبي 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

يعتزم المركز الوطني للتأهيل افتتاح عيادة خارجية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية العام المقبل وذلك في المقر الرئيسي للمركز بأبوظبي.

وقال الدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل: «إن العيادة ستقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد السواء».

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها على الصحة العامة، الذي استضافه المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي تنتهي فعالياته اليوم في أبوظبي، حيث ناقش الأعراض الصحية المرتبطة بالاستخدام المفرط للإنترنت ووسائل التواصل والألعاب الإلكترونية.

وأكد المركز الوطني للتأهيل أن إدمان الألعاب الإلكترونية تحول إلى ظاهرة عالمية يجب علاجها مثل أنماط الإدمان المعروفة، ويبذل المركز جهوداً جبارة في مجالات الوقاية والعلاج.

ويقام الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها على الصحة العامة في أبوظبي، ويحضره نخبة من الأكاديميين والأطباء ليناقشوا مجموعة من الموضوعات الهامة. يتصدر موضوع إدمان الألعاب الإلكترونية برنامج الاجتماع، وذلك لمناقشة الأعراض الصحية وسبل تشخيصها