بلدية الشارقة تخرّج الدفعة الثالثة من برنامج دبلوم الإدارة والقيادة

المصدر: الشارقة - وام

احتفلت بلدية مدينة الشارقة أول من أمس بمقرها الرئيس بتخريج الدفعة الثالثة من خريجي برنامج دبلوم الإدارة والقيادة والبالغ عددهم 17 خريجاً من رؤساء الأقسام، حيث يعد البرنامج أحد أدوات التميز المؤسسي الذي وفرته البلدية من خلال إدارة التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع شركة «تي أس آي» بهدف توسيع إطار المعرفة لدى المديرين ورؤساء الأقسام في المهارات المرتبطة بالإدارة وصقل المهارات القيادية لديهم والمساهمة في خلق الطموح لقيادة إداراتهم نحو النجاح المستمر والتميز والإبداع.

شهد حفل التكريم ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعدوه وعدد من مديري الإدارات والخريجين من رؤساء الأقسام وديفيد شانون مدير عام شركة «تي أس آي».

وأكد الطريفي أن بلدية مدينة الشارقة تسير على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاستثمار بالإنسان.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق هذه التطلعات، حيث ارتأت بلدية مدينة الشارقة توفيره لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، فأصبح بمثابة المحرك الرئيسي لتشغيل طاقاتهم المبدعة.

وأوضحت بدور الحمادي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي أن تخريج هذه الدفعة يأتي استكمالاً لدفعتين سابقتين تم خلالهما تخريج 29 موظفاً من مديري الإدارات وموظفي إدارة التخطيط الاستراتيجي. من جانبها قالت الشيخة مها المعلا رئيس قسم تقييم المطابقة في كلمة الخريجين: إن هذا البرنامج المتميز أتاح لهم الفرصة لتطوير معارفهم وتطوير المهارات في إدارة الجودة والتخطيط.