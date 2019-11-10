شرطة دبي تعزز الثقافة الأمنية بين أبناء الجالية البنغالية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة المطلوبين ورشة عمل لأبناء الجالية البنغالية، ضمن برنامج «نشر الثقافة الأمنية وتسويق الخدمات الأمنية للجاليات»، بهدف تعزيز نشر الثقافة الأمنية بين أبناء الجاليات في دبي، وذلك بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية بنغلاديش.

حضر ورشة العمل التي أقيمت في نادي الضباط بالقرهود، العقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، وممثلون عن القنصلية البنغلاديشية، وما يزيد على 250 شخصاً من أبناء جاليتها.

وأوضح العقيد محمد عقيل أن ورشة العمل التي نظمها قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في إدارة المطلوبين، تهدف إلى خلق شراكة مجتمعية بين جميع جهات المجتمع للوصول إلى نافذة تواصل لجميع شرائحه وفئاته، بما يحقق الثقة بالشرطة وخدماتها الأمنية، وبما يتناغم مع أهداف الحكومة الرامية إلى زيادة نسبة الشعور بالأمن والسعادة في المجتمع، مشيراً إلى أن ورشة العمل ستزيد من نسبة الثقافة التوعوية المرورية والجنائية والاجتماعية، وستسهم في معرفة الاحتياجات التوعوية الخاصة بكل جالية، وتعزز ثقافة القانون من خلال التواصل مع قنصليات وسفارات الجاليات، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من أبناء الجاليات وبلغتهم الخاصة.