شرطة عجمان تناقش تصاريح تداول المواد النفطية

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، اجتماع لجنة تداول المواد النفطية بإمارة عجمان، بحضور أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون المواد النفطية بوزارة الطاقة، وناصر خميس السويدي، مدير إدارة الاقتصاديات البترولية، وعدد من أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات العمل المشتركة من خلال عرض آلية متابعة تراخيص تداول المواد النفطية في إمارة عجمان، وشروط التزام الشركات بتصاريح التداول، إلى جانب مناقشة متطلبات الأمن والسلامة والبيئة في وسيل النقل ووسائل التصنيع والتخزين والمنشئات الخاصة.

وأشاد القائد العام لشرطة عجمان بجهود أعضاء لجنة تداول المواد النفطية بإمارة عجمان المبذولة في تنظيم تداول المواد النفطية وفق الاشتراطات المعمول بها من المجلس التنفيذي.