عامل يستفيدون من مخيمات طبية لـ«دار البر» 2000

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية دار البر مخيماً طبياً للعمال، بأحد ملتقيات العمل في سوقها الخيري بشارع الرولة في بر دبي، استفاد منه 125 عاملاً، خضعوا لفحوصات طبية مختلفة.

وأكدت «دار البر» تنظيم العديد من المخيمات الطبية المجانية لصالح العمال في الإمارات، خلال العام الجاري، استفاد منها أكثر من 2000 عامل وعاملة، أجريت لهم فحوصات طبية حيوية، وتخطط الجمعية لتنظيم ملتقيات طبية عدة خلال الأشهر القادمة.

واشتملت الخدمات الطبية المجانية، التي وفرتها «دار البر» خلال المخيم، على حافلة طبية مجهزة بالكامل، مقدمة من مركز «أستر» الطبي، أجرت فحوصات متنوعة للعمال، شملت ضغط الدم وسكر الدم ومؤشر كتلة الجسم، بجانب تقديم استشارة طبية من الأطباء للعمال، بشأن أي مرض أو مضاعفات تكتشف لدى أحدهم.

وقدمت جمعية دار البر هدايا للعمال، تضمنت المواد المستخدمة في النظافة الشخصية، والكعك والحلويات، ووزعت عليهم الأدوية المجانية، بعد إصدار وصفات طبية من الأطباء، الذين فحصوا العمال.

وأكد الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، أن الجمعية تضع مساعدة فئة العمال ضمن أولوياتها، كجزء من التزامها بمسؤولياتها المجتمعية، قائلاً: إن العمال جزء مهم جداً من مجتمعنا.