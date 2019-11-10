المصدر: الساحل الشرقي - عائشة الكعبي، رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح ووام

هطلت، أمس، أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة في الدولة، مصحوبة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً بوجه عام، وتظهر السحب على مناطق متفرقة من الدولة تكون ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة مع السحب، تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 35 كم/‏ساعة، تصل إلى 45 كم/‏ ساعة أحياناً، خاصة مع نشاط السحب. ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان متوسطاً يضطرب خلال نشاط السحب.

رياح قوية

إلى ذلك، هطلت، أمس، أمطار على مناطق متفرقة في إماره الفجيرة ومدن الساحل الشرقي، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة برياح قوية ونشطة مثيرة للغبار والأتربة.

وشهدت مدينة خورفكان أمطاراً غزيرة أدت إلى جريان السيول واندفاعها في المنحدرات الجبلية وانتعاش الأجواء وانخفاض درجات الحرارة. وطالبت الجهات الأمنية بالمنطقة الجميع بتوخي الحيطة والحذر أثناء تقلبات الطقس وهبوب الرياح الشديدة، نظراً إلى تدني مستوى الرؤية، والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود وعدم ارتياد البحر، إلى جانب القيادة بحذر للحفاظ على سلامتهم.

حبات برد

كما شهدت إمارة رأس الخيمة، مساء أمس، تساقط حبات برد مصحوبة بهطول أمطار غزيرة، أدت إلى جريان الشلالات والأودية الجبلية في مختلف مناطق الإمارة، فيما سجلت درجات الحرارة في قمة جبل جيس انخفاضاً كبيراً وصلت إلى 12 درجة بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد من جانبها، أوصت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الأهالي بعدم مغادرة المنازل خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرياح القوية، وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنازل، محذرةً قائدي المركبات على الطرق الرئيسة والداخلية بأخذ الحيطة والحذر والانتباه للطريق، وتخفيف السرعة وعدم تجاوز المركبات الأخرى مع ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أهمية تعاون الأهالي وقائدي المركبات مع الدوريات المرورية التي تم توزيعها على مختلف شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، بهدف توفير الأمان وتقليل زمن الاستجابة للحوادث في حال وقوعها.

وأوضح أحمد حمد الشحي، مستشار الخدمات العامة في دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المشرف العام لفريق طوارئ الأمطار، أن الاطلاع المبكر لرصد السحب الماطرة عبر موقع المركز الوطني للأرصاد أسهم في توزيع فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة للبلاغات التي سجلتها أمس غرفة العملية، وانحصرت في تساقط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية نتيجة لشدة الرياح، إذ قامت الفرق بتشغيل مضخات سحب تجمعات المياه من شوارع الإمارة التي تم تحديد مواقعها بناءً على خطة الاستعداد لموسم الأمطار.

وأشار إلى أن الدائرة كلّفت مفتشي دوريات «راقب» البيئية بضرورة إنزال العائلات والتجمعات الشبابية التي كانت تقضي أوقاتها أمس على قمة جبل جيس، قبل اشتداد تقلبات الطقس التي أدت إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق، بهدف حمايتهم من مخاطر تلك الأجواء.

في المقابل، رفعت فرق الإسعاف الوطني درجات الاستعداد، أمس، عبر اتخاذ جميع التدابير للتعامل مع البلاغات الطارئة التي قد تطرأ نتيجة لتقلبات الطقس التي شهدتها المناطق الشمالية في الدولة وما قد يصاحبها من حوادث.