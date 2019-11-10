أصحاب الهمم يتنافسون لنيل جائزة الشيخة روضة للتميز

المصدر: دبي - وام

نظمت هيئة آل مكتوم الخيرية في إطار مبادرة موهبتي لأصحاب الهمم ورشة الزراعة لأصحاب الهمم الذين يتنافسون لنيل جائزة الشيخة روضة للتميز لأصحاب الهمم التي تقدمها الهيئة.

وعقدت الورشة بالتعاون مع إدارة الزراعة ببلدية دبي في منطقة ورسان بمشاركة مراكز المشاعر الإنسانية لأصحاب الهمم بدبي، ومركز المشاغل لإدارة ورعاية وتأهيل أصحاب الهمم في عجمان، ومركز الشيخة ميثاء بنت راشد لأصحاب الهمم في حتا، ومركز أم القيوين والشمس المشرقة لأصحاب الهمم بإمارة الفجيرة، ودبي لأصحاب الهمم ومركز راشد ومركز أولادنا ومركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم.

وقال محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية المشرف على الجائزة إن أصحاب الهمم اشتركوا في مبادرة موهبتي وجائزة الشيخة روضة للتميز لأصحاب الهمم بكل عزيمة وإصرار من منطلق أن التحدي جزء من حياتهم وشعار دائم في مسيرتهم على الصعد كل مما كان له المرود الإيجابي في تحقيق طموحاتهم المطلوبة.. مشيراً إلى أن أصحاب الهمم في الإمارات هم أهل العزيمة والإصرار، وأن هذا التحدي في هذه الجائزة لا يكتمل إلا بهم، وهو مسؤولية جديدة ووسام على صدورهم جميعاً، من أجل أن يكونوا دائماً على قدر التحدي ودفعة معنوية كبيرة للتواجد في ساحة التنافس.

وأضاف: تعمل القيادة الرشيدة للدولة دائماً على تحقيق المساواة بين «أصحاب الهمم» ونظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز بسبب احتياجاتهم الخاصة في جميع التشريعات والبرامج والسياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، كما وضعت الإمارات الكثير من القوانين التي نوهت إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تتيح لكل فرد من «أصحاب الهمم» الحصول على كل الحقوق والخدمات.

وأشار إلى أن جائزة الشيخة روضة للتميز لأصحاب الهمم حققت في عامها الثاني إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من جميع المراكز المشاركة مما كان له الأثر الكبير لتمكين أصحاب الهمم بهدف توفير برامج تأهيل مهني تناسب مختلف الإعاقات والمستويات وتوفير قاعدة بيانات للباحثين منهم عن التدريب المهني والتشغيل والجهات المشغلة لهم، فضلاً عن إنشاء منصة تواصل معهم.