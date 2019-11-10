«أشّر» و«رمّاس» لتسهيل الوصول إلى خدمات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.

محادثة

وأطلقت الهيئة خدمة «أشّر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، والتي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة، وتعد الهيئة أول جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُطلِق هذه الخدمة الرائدة.

وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر «رمّاس»، موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتوفر على مدار الساعة عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقد أضافت الهيئة مؤخراً خاصية المحادثة الصوتية المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية إلى «رمّاس» عبر تطبيقها الذكي، حيث يمكن توجيه السؤال الشفهي إلى «رمّاس» للحصول على الإجابة بشكل فوري.

مبادرات

وتطلق الهيئة في كل عام العديد من المبادرات المؤسسية والمجتمعية والذكية المبتكرة التي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمرافق وفق كود دبي للبيئة المؤهلة وحصولهم على المعلومات وفقاً لمعايير خدمات حكومة دبي الذكية.

وتلتزم الهيئة بدمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن أربعة محاور تشمل: الموظفين، والمتعاملين، والمجتمع والشركاء.

وفي هذا الإطار، شكلت الهيئة مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي الاستشاري لأصحاب الهمم، والذي يتضمن أعضاء من جميع القطاعات والإدارات المعنية في الهيئة بمن فيهم ممثلون عن الموظفين أصحاب الهمم، حيث يُعنى المجلس بتنفيذ خارطة طريق الهيئة في دعم أصحاب الهمم، ويتولى عدة مهام تشمل مواءمة استراتيجية الهيئة مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية المتعلقة بأصحاب الهمم، والتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية التي تقود الأجندة الحكومية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، وضمان تقديم الدعم المناسب للمجتمع من خلال توجيه مبادرات مجتمعية لأصحاب الهمم، وضمان تهيئة جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الهمم وفق المعايير الحكومية المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية.

27 موظفاً

ويبلغ عدد موظفي الهيئة من أصحاب الهمم حتى الآن 27 موظفاً، وتسعى الهيئة إلى تحقيق السعادة للموظفين أصحاب الهمم ومساعدتهم على التعامل مع الضغوط الشخصية والنفسية من خلال خدمة «استشاراتي»، وتوفر الهيئة أدوات العمل والأجهزة المساندة التي تساعد هذه الشريحة على أداء عملهم مثل الكراسي المتحركة والأجهزة الناطقة لذوي الإعاقة البصرية، والمعينات السمعية لأصحاب الإعاقة السمعية.

دعم

وتحرص الهيئة على تسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات إلى المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وفق معايير حكومة دبي الذكية، وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات المبتكرة والذكية التي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم وتسهيل حصولهم على المعلومات، كما طورت الهيئة موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لتسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم للمعلومات.