مشروع لزراعة «الساليكورنيا» اعتماداً على المياه الراجعة من محطات التحلية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في مبنى الهيئة اتفاقاً مع 8 مزارعين في منطقتي الختم والخزنة، بإمارة أبوظبي لبدء مشروع بحثي للاستفادة من المياه الراجعة من محطات التحلية في زراعة الساليكورنيا والاستزراع السمكي، حيث تقوم 4 مزارع منها بزراعة نبات «الساليكورنيا» وهو نبات ملحي ذو عائد اقتصادي جيد نظراً لاستخدامه في تصنيع بعض المنتجات الغذائية، في حين تقوم 4 مزارع أخرى بزراعة «الساليكورنيا» بالإضافة إلى تربية أنواع معينة من الأسماك اعتماداً على المياه الراجعة من محطات التحلية مع الاستفادة من مياه أحواض الأسماك في ري محصول «الساليكورنيا».

شهد مراسم توقيع الاتفاق سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والدكتورة أسمهان الوافي المدير العام لمركز الزراعة الملحية «إكبا» وعبد الله الهاملي مدير دائرة دعم وتطوير المشاريع بصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ويمثل هذا المشروع ثمرة تعاون واسع وبناء بين ثلاث جهات حكومية في أبوظبي هي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة البيئة- أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالإضافة إلى المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، حيث تم البدء والاستعداد له منذ مارس الماضي لمعاينة المزارع وأخذ عينات التربة وقياس درجات ملوحة المياه الراجعة من محطات التحلية، حيث يدخل ضمن أنشطة مشروع إكسبو لايف.

وحسب بنود الاتفاق يتكفل المركز الدولي للزراعة الملحية بتقديم كل أشكال الدعم الفني والخبرة للمزارعين ومساعدتهم على زراعة «الساليكورنيا» باستخدام المياه الراجعة من محطات التحلية بالإضافة إلى تسويق الإنتاج عبر شركة «جلوبال فود اندستريز» .

مزرعتان

وتمثل المزارع المختارة درجات متفاوتة من الملوحة حيث تم اختيار مزرعتين من كل نشاط تتراوح فيهما ملوحة المياه الراجعة من محطة التحلية بين 15000 إلى 20000 جزء بالمليون (ppm)، في حين تم اختيار مزرعتين أخريين، تزيد فيهما درجة ملوحة المياه الراجعة عن 20000 جزء بالمليون (ppm) .