تمديد فترة تلقّي طلبات الترشح لـ40 عضواً في مجتمعات الشباب بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن مجلس الفجيرة للشباب عن تمديد فترة تلقّي طلبات الترشح في مبادرة «مجتمعات الشباب المعرفية مجتمعات تخصصية» حتى 15 نوفمبر الجاري، لإعطاء الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من شباب الفجيرة المتميزين، بالانضمام والتسجيل في العضوية الخاصة بالمبادرة، ليتم اختيارهم ضمن 40 عضواً يمثلون 4 مجتمعات، وهي: الابتكار واستشراف المستقبل، الطاقة والاستدامة، التكنولوجيا، جودة الحياة.

وأشار أعضاء مجلس الفجيرة للشباب إلى أن تمديد المهلة سيمنحهم الوقت الكافي لاستقطاب المزيد من شباب الإمارة من ذوي الخبرة والكفاءة، لخوض هذه التجربة الرائدة في العضوية، ليكونوا مرجعاً علمياً تخصصياً تستفيد منه كل الجهات المحلية بالإمارة، مطالبين كل الشباب من الفئة العمرية 20-35 سنة، ممن لديهم إنجازات وإسهامات في مختلف المجالات، بالتسجيل في المبادرة في أسرع وقت ممكن، للمشاركة بتمكّن وفاعلية في عملية البناء والازدهار، بترك بصمة تميز من خلال دورهم الفاعل في دفع عجلة التقدم.

وسيخضع الأعضاء الـ40 الذين يشكّلون مجتمعات الشباب المعرفية بواقع 10 أعضاء لكل مجتمع، لسلسلة برامج تدريبية ودورات متخصصة ستجري خلال فترة اختيارهم، في خطوة لتعزيز وتفعيل دور الأعضاء وتمكينهم ليكونوا أكثر فاعلية وقدرة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارة.