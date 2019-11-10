توصيل الخدمات لـ818 مسكناً جديداً في السيوح 16

المصدر: الشارقة- البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم في مكتبه بالهيئة وفداً من برنامج الشيخ زايد للإسكان، برئاسة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي مدير عام البرنامج، وذلك بهدف تبادل الخبرات ومناقشة آليات توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز لـ 818 مسكناً جديداً واعتماد المخططات للمشروع، الذي ينفذه البرنامج في منطقة السيوح16 والاطلاع على المنجزات، التي حققها البرنامج في إمارة الشارقة والمتابعة لما سينفذه البرنامج من مشاريع سكنية بالإمارة، والاطلاع على احتياجاتها من الطاقة والمياه.

وأوضح الليم أنه تم خلال اللقاء مناقشة توفير البنية التحتية اللازمة من كهرباء ومياه لمشاريع المجمعات السكنية الحالية والمستقبلية، التي يشرف عليها البرنامج، معرباً عن تطلعاته إلى أن يعزز التعاون المشترك بين الطرفين بشكل دائم تحقيق المصلحة العامة لهما.

ومن جانبها استعرضت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي المدير العام للبرنامج خلال اللقاء خطط البرنامج المستقبلية في إمارة الشارقة.

وأعربت عن عميق شكرها للدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة على متابعته الدائمة وحرصه على تلبية الاحتياجات من الطاقة والمياه لمشاريع البرنامج في إمارة الشارقة، وأكد الجانبان في نهاية اللقاء ضرورة تعزيز التعاون وروح العمل الجماعي وتيسير الإجراءات.