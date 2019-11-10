سلطان القاسمي يفتتح «ترينالي الشارقة للعمارة»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الدورة الأولى لترينالي الشارقة للعمارة الذي يقام تحت عنوان «حقوق الأجيال القادمة».

ويعدّ ترينالي الشارقة للعمارة، الذي أُسّس عام 2017 على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، واحداً من آثاره الطيبة وبصماته الفريدة المتميزة، والمنصة الرئيسة والأولى من نوعها للعمارة والتحضر في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

بيئة البناء

ويهدف إلى إثراء الحوارات والمناقشات حول بيئة البناء في المنطقة، من خلال إعادة النظر في الخطاب القائم من منظور إقليمي، ويفسح ترينالي مساحات جديدة للتأمل النقدي، ويدعم البحوث التي تمعن في علاقة البيئة العمرانية بسياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعقدة، كما تدعو برامج ترينالي إلى بدء حوار يجمع بين التطور الحضري السريع في الشارقة والتحولات التاريخية والتجمعات الثقافية المستمرة والتحديات البيئية وطموحات المستقبل.

ويسلط ترينالي الشارقة للعمارة، في دورته الأولى، الضوء على قضية حقوق الأجيال القادمة، عبر مشاركة مجموعة من المعماريين والفنانين وعلماء الأنثروبولوجيا والباحثين وفناني الأداء والأكاديميين وصنّاع السياسات، وتأتي هذه الدورة لتكون بمنزلة دعوة إلى إعادة التفكير في أشكال العمارة ودورها في ظل أزمة المناخ الراهنة، نظراً إلى كون العلاقات بين الأجيال ماثلة في قلب الصراع الناشب من جراء هذه الأزمة، وليحمل المعماريون على عاتقهم مسؤولية تأمين وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وقد بدأت فعاليات الافتتاح بزيارة صاحب السمو حاكم الشارقة مبنى مدرسة خالد بن محمد، حيث اطلع سموه على مجموعة من مشاريع طلبة كلية الفنون والعمارة والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث تعرف سموه إلى أهم هذه المشاريع ودلالاتها الثقافية والمعمارية.

واطلع سموه على المعرض المخصص لتصاميم مقر شركة الشارقة للبيئة «بيئة» ومجموعة من المشاريع المختارة من تصاميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد التي تم تنفيذها في مختلف بلدان العالم، وأصبحت علامة فارقة لتلك البلدان لروعة تصميمها ومراعاتها للبيئة.

وتابع سموه فيلماً وثائقياً عن مراحل بناء المقر الرئيسي الجديد لشركة الشارقة للبيئة «بيئة» الذي يعد واحداً من أذكى المباني الإدارية وأكثرها استدامة على مستوى العالم.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة فعاليات ترينالي الشارقة التي أقيمت بمبنى مدرسة القاسمية، وتعرف سموه إلى أبرز الورش والبرامج المصاحبة التي ستقدم للزوار.

لوحات فنية واستمع سموه إلى شرح من الفنانين والمختصين عن أهم أعمالهم التي تعكس شعار ترينالي الشارقة من خلال لوحات فنية لأهم الدراسات المرتبطة بالحفاظ على مكونات الطبيعة والمباني القديمة التي تمكن الأجيال القادمة من الاستفادة منها والتعرف إلى أهم محتوياتها.

منصات

اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة في منطقة أم الطرافة، على العمل الفني «منصات» الذي يقدّم فيه الفنان اعتبارات أخرى للمنصة غير التي تُستخدم لرفع المباني أو الأشخاص. وتوجّه سموه إلى مبنى سوق الجبيل القديم الذي ضم مجموعة من الأعمال الفنية.