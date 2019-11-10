«الإمارات للسياسات» يوقّع مذكرات تفاهم مع مراكز عربية وأجنبية

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع «مركز الإمارات للسياسات»، أمس، مذكرات تفاهم مع 5 مراكز ومعاهد بحث وفكر عربية وأجنبية، عشية انطلاق أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.شملت قائمة تلك المراكز مركز الدراسات الاستراتيجية، التابع للجامعة الأردنية، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في إسلام أباد، ومركز أنتال جوزيف للمعرفة في بودابست، ومعهد دراسات جنوب آسيا، التابع لجامعة سنغافورة الوطنية.

وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن توقيع مذكرات التفاهم يأتي ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاته والانفتاح على مراكز الفكر العالمية المرموقة، موضحةً أن مذكرات التفاهم تنص على إقامة شراكة بين المركز والمؤسسات الخمس، تشمل تعزيز الجهود المشتركة في مجال دراسة القضايا الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم الفعاليات والبرامج الفكرية، وغيرها من مجالات التعاون.

وأضافت أن المركز يحقق كل عام نجاحات جديدة وتتوسع قائمة شركائه والمهتمين بأنشطته، مشددةً على أن المركز أصبح من أهم مراكز البحث والتفكير بالمنطقة. ويستضيف «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس» على مدى يومين، نخبة من صانعي القرار والسياسيين، وخبراء تحليل السياسات من مختلف أنحاء العالم.