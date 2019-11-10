هيئة آل مكتوم الخيرية تنفذ 8 آبار ارتوازية في أفريقيا

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

نفذت هيئة آل مكتوم الخيرية 8 آبار ارتوازية جديدة في قارة أفريقيا، في كل من تشاد والنيجر وغامبيا، بتبرع سخي من حسن علي بن شهدور، وقد تم تنفيذها في المناطق ذات الحاجة القصوى والتي تعاني من شح في المياه ولا سيما في فصل الصيف.

وتعمل الآبار بالطاقة الشمسية لرفع المياه من الآبار إلى الخزانات لتوزيعها على المستفيدين.

وقد نفذت الهيئة خمس آبار في محافظات نيامي ومرادي وزندير في جمهورية النيجر، إضافة إلى بئرين في منطقة دربالي وسط جمهورية تشاد، إلى جانب بئر واحدة في قرية جدة جنوبي العاصمة الغامبية بانجول.

وافتتحت جميع هذه الآبار وسط حضور رسمي وشعبي وتقدير وشكر من أهالي المناطق المستفيدة.

وبهذه المناسبة أعرب محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية عن بالغ شكره وتقديره لحسن علي بن شهدور الذي بادر بالتبرع بتكاليف حفر هذه الآبار في المناطق المذكورة التي ظلت تعاني بشدة من مشكلة قلة موارد المياه وخاصة في فترة الصيف.

وأوضح أن الهيئة برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تجسد سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم صورة واضحة لثقافة العطاء التي تلتزمها الدولة منذ تأسيسها، ولا سيما أن أهدافها تتمثل في تحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً، وتخفيف حدة الفقر فيها، ونشر الاستقرار والسلام والازدهار في تلك المناطق، إلى جانب بناء علاقات قوية مع الدول الأخرى.