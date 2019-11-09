شمسة الشرقي توجه باقتناء إصدارات "دار راشد للنشر"

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّهت الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، باقتناء أحدث إصدارات "دار راشد للنشر " المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتوزيعها على مكتبات الفجيرة الحكومية والعامة وطلبة المدارس والجامعات.

وأكدت الشيخة شمسة الشرقي على أهمية دعم مكتبات الفجيرة بالنتاج الإبداعي الجديد من الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية، بما يدعم محتواها المعرفي والأكاديمي، ويلبي حاجات طلبة العلم والثقافة بكل ما هو جديد ونوعي.

وأشارت الشيخة شمسة إلى أن اطلاق دار راشد للنشر" جاء ضمن المشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والهادف إلى تعزيز مكانة الفجيرة على الخارطة العالمية المعرفية من خلال عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية والإعلامية الضخمة.

ولفتت إلى أن " دار راشد للنشر" ومنذ أطلقها الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، استطاعت خلال فترة وجيزة وضع بصمة خاصة في صناعة الكتاب العربي، وشكلت رافداً مهماً للمشهد الثقافي في الدولة.