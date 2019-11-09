مستشفى راشد يحتفل باليوم العالمي للأشعة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي، يوم أمس، ممثلة بقسم الأشعة بمستشفى راشد احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأشعة، الذي يصادف الثامن من نوفمبر من كل عام بهدف رفع مستوى الوعي والتثقيف بدور الأشعة في الرعاية الصحية وأهميتها المحورية في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.

وقال الدكتور أسامة محمد البستكي، استشاري ورئيس قسم الأشعة بمستشفى راشد إن الفعالية التي جاءت هذا العام تحت شعار «التصوير الطبي الرياضي»، ركزت على الدور الأساسي الذي يلعبه أطباء وفنيو الأشعة في الكشف عن الإصابات المرتبطة بالرياضة وعلاجها وفقاً لأحدث البروتوكولات العالمية اعتماداً على التشخيص الإشعاعي الدقيق الذي يساهم في اتخاذ القرار الطبي الصحيح وتسريع شفاء المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بحرم مستشفى راشد عدداً من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تتوافق مع شعار اليوم العالمي للأشعة ومع فعاليات تحدي دبي للياقة، إضافة إلى العديد من المحاضرات وورش العمل الهادفة إلى تعريف المرضى وزوار المستشفى بأهمية وأنواع الأشعة ومخاطر التعرض لها لفترات طويلة.

وأشار الدكتور البستكي إلى البرنامج المتطور الذي تتبناه هيئة الصحة بدبي لدراسة وضبط التعرضات الإشعاعية في مجال التصوير الطبي بهدف تقليل المستويات الإشعاعية للمرضى والعاملين بمختلف مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية لتكون متوافقة مع المستويات المعتمدة من قبل المنظمات والهيئات الدولية.