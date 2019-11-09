«الصحة» تتبنى ترشيد استخدام المضادات الحيوية

المصدر: دبي - البيان

نظم الفريق المركزي لترشيد استخدام المضادات الحيوية والمقاومة الجرثومية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة عن البرنامج الطبي (ترشيد استخدام المضادات الحيوية) في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي بهدف رفع مستوى الوعي والفهم بظاهرة المقاومة الجرثومية، ضمان الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها بأدوية مأمونة.

وأكد الدكتور يوسف السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات للتعرف عن كثب على أحدث الممارسات الدولية في مجال مضادات الميكروبات بمشاركة مسؤولي القطاع الصحي والخبراء والاستشاريين. وذكر أن مستشفيات الوزارة تتبنى أحدث البروتوكولات الدولية فيما يتعلق بترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وشدد الدكتور معتصم أبو الريش، استشاري الأمراض المعدية للأطفال من مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ورئيس الفريق المركزي لترشيد استخدام المضادات الحيوية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على الدور الذي توليه الوزارة لترشيد استهلاك المضادات الحيوية في منشآتها من خلال البروتوكولات العلاجية المستندة على أحدث المستجدات العالمية.