«أبوظبي الرقمية» تستعرض مبادراتها خلال «قمة الويب» في لشبونة

استعرضت هيئة أبوظبي الرقمية خلال مشاركتها في «قمة الويب»، أكبر حدث تقني في العالم، والذي أقيم أخيراً في العاصمة البرتغالية «لشبونة» أبرز مبادراتها واستراتيجيتها الرائدة في مجال التحول الرقمي، بما يشمل الخدمات والحلول الحكومية وكذلك إدارة البيانات.

بالإضافة إلى الحوكمة وتمكين النظام الرقمي المتكامل، ودعم جهود الجهات الحكومية المختلفة بأبوظبي في سبيل توفير الخدمة المتكاملة وتعزيز الابتكار الحكومي، انطلاقاً من مكانتها كجهة حكومية رائدة، تتولى قيادة مسيرة التحول الرقمي ضمن القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «لقد قطعت أبوظبي شوطاً كبيراً في مسيرتها الريادية نحو التحول الرقمي، الأمر الذي كرّس مكانة أبوظبي مثالاً عالمياً يحتذى في هذا المجال، خاصة أثناء المشاركة في قمة الويب.

والتي مكنت من التعرف على عدد من كبرى الشركات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، وتبادل الخبرات والمعارف حول رقمنة العمل الحكومي لتحقيق المزيد من التميز والارتقاء بتجربة المتعاملين عبر قطاع خدمي مبتكر يتميز بالمرونة وسهولة وسرعة إجراء المعاملات.

وتميزت مشاركة الهيئة في قمة الويب للعام 2019 بسلسلة من العروض التقديمية حول منظومة «تم» للخدمات الحكومية الموحدة باعتبارها المبادرة الأولى من نوعها، والتي تقدم خدمات استباقية عبر منصة رقمية واحدة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين، من خلال دمج 1600 خدمة حكومية وتقديمها عبر 80 رحلة رقمية متكاملة».

وتقوم منظومة «تم» على التعاون الوثيق بين الهيئة والعديد من الجهات الحكومية في الإمارة، وتشتمل على موقع إلكتروني وتطبيق ذكي ومراكز خدمة متعاملين. أبوظبي - وام