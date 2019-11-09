تنفيذ محاكم دبي تستقبل 8 مراجعين في اليوم المفتوح الأول

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبيـ استقبال 8 مراجعين في اليوم الأول للتنفيذ يوم الخميس الماضي خلال ساعتين تضمنت لقاءات مع محامين وممثلي مكاتب المحاماة ومراجعين للمحاكم، كما تم الاستماع إلى بعض الاقتراحات منها ما يتعلق بتوفير خدمة إبراز الوكالة في الملف من خلال نظام الطلبات الذكية.

حيث اقترح احد المتعاملين توفير قناة إضافية من خلال اللقاء المباشر في أحد مراكز تقديم الخدمة، ومقترح آخر بتحسين آلية رفع الملاحظات لإدارة التنفيذ من البريد الإلكتروني الى نظام أكثر شفافية وموثوقية ويمكن المراجع من المتابعة، منوها إلى أنه تم أخذ جميع الاقتراحات ودراستها ودراسة آلية تطبيقها فيما يصب في إسعاد المتعاملين.

تقييم

وأشار الحوسني إلى أنه تم تقييم واستطلاع تجربة المتعاملين، وأنه سيكون اللقاء بشكل أسبوعي مع كافة مراجعي المحاكم، وكل الاقتراحات ستؤخذ بعين الاعتبار، كما انه سيتم تحديد موعد مركز التسوية وإدارة الكاتب العدل، وسيكون هناك لقاء شهري في المركز الرئيسي في مركز وافي مع المعنيين.

وأكد الحوسني أن إطلاق مبادرة «اليوم المفتوح» التفاعلية سيتم بوتيرة أسبوعية ثابتة، بغرض تسهيل طرق التواصل مع الدائرة.

ولتعزيز تفاعلها مع متعامليها والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، باعتبارهم العنصر الأســاسي الذي تصب الدائرة جل اهتمامها لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم، انطلاقاً من أهمية عقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين كونها منصة مثالية ترحب باقتراحاتهم وتعتزم دراسة وتنفيذ كل ما من شأنه أن يسهم في دفع عملية التحسين.