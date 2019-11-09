المري يطلع على نتائج لجنة بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

أشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالجهود التي يبذلها فريق لجنة بطاقة «إسعاد» في سبيل تحقيق السعادة في المجتمع، والإتيان بمبادرات وأفكار إبداعية تلبي احتياجات الموظفين من حملة بطاقة إسعاد، بما يرفع مستوى الرضا الوظيفي.

جاء ذلك خلال اطلاعه على النتائج التي حققتها لجنة بطاقة إسعاد منذ إنشائها في مارس من العام الماضي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومنى العامري، رئيس لجنة بطاقة «إسعاد»، ونائبها المقدم مسعود الحمادي، وأعضاء اللجنة من القطاعات المختلفة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، إن جهود لجنة بطاقة «إسعاد» امتدت إلى المشاركات المجتمعية وتوفير منح تعليمية للطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب تبني علاج حالات إنسانية خاصة بالتعاون مع الشركاء، والمساهمة في تقديم المؤن الغذائية أو الهدايا العينية في المناسبات المختلفة، ما يدخل البهجة والسرور على حاملي البطاقة وغيرهم من الشرائح في المجتمع.

واستمع اللواء المري من منى العامري إلى النتائج التي حققتها اللجنة، عبر عرض تقديمي يُظهر الإحصاءات الدقيقة لعدد العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات التجارية داخل الدولة وخارجها.

والتي بلغت 4627 عرضا في مختلف القطاعات، استفاد منها 145 ألف موظف ينتمون إلى 222 جهة في مختلف إمارات الدولة، منها 114 جهة حكومية وشبه حكومية في دبي، و84 جهة في الإمارات الأخرى، إلى جانب 11 وزارة و13 هيئة اتحادية.

إحصاءات

واستعرضت منى العامري، إحصائيات استقطاب العروض من الشركات والمؤسسات التجارية، مبيّنة أن قطاع الصحة يشمل 729 عرضا، فيما يشمل قطاع السياحة والسفر 782 عرضا، وقطاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية يضم 781 عرضا، أما قطاع المجمعات التجارية والتجزئة فيضم 1663عرضا.

وقطاع التعليم يشمل 155عرضا، وقطاع السيارات يشمل 246 عرضا، أما قطاع السكن فيضم 154عرضا، بالإضافة إلى القطاع العام الذي وصل عدد عروضه إلى 117 عرضا.

وأوضحت العامري، أن طلبات الانضمام إلى برنامج بطاقة إسعاد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، لا زالت مستمرة، حيث وصل عددها هذا العام إلى 114 جهة أي بنسبة نمو بلغت 105% مقارنة بعام 2018م الذي وصل فيه عدد الجهات إلى 108 جهات.

مضيفة أن الشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم عروضها لبطاقة «إسعاد» شهدت نموا بلغ 24% في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

وفي تقريرها تطرقت رئيس لجنة بطاقة إسعاد إلى المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي نفذتها اللجنة منذ إنشائها، والبالغ عددها 16مبادرة إنسانية، استفاد منها 781 شخصا، محققة وفرا ماليا قدره 1،081،765 (مليون وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون درهماً)، مشيرة إلى أن المبادرات تركزت في المنح الدراسية، واحتياجات ذوي الهمم، والحالات الإنسانية، والمساعدة في مجال السكن.